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| | Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД

Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД

Сегодня, 15:39
В обновлении своего блога Лена Миро высказалась насчёт работы российского Министерства иностранных дел, деяния которого, по мнению блогерши, переходят все грани разумного. Миро возмутилась якобы зеркальными действиями в ответ на шаги правительства США.

Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД

 

Лена Миро возмутилась решением российского МИД, которые в ответ на высылку из США российских дипломатов решили провести в сети Twitter голосование, в котором россияне могли одобрить закрытие американского консульства в Екатеринбурге. По словам Миро, закрыть консульство США в Екатеринбурге в МИД РФ решили неспроста, так как дипломатическое представительство США в Санкт-Петербурге слишком часто используется для получения виз, а «Ёбург» находится слишком далеко, чтобы возникли толпы протестующих.

Однако несведущие россияне проголосовали за закрытие консульства в Санкт-Петербурге, что вызвало недовольство многих жителей города, которые планировали обзавестись визами, не осуществляя дальних поездок для оформления документов.
Александр Вест
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