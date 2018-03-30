Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД

В обновлении своего блога Лена Миро высказалась насчёт работы российского Министерства иностранных дел, деяния которого, по мнению блогерши, переходят все грани разумного. Миро возмутилась якобы зеркальными действиями в ответ на шаги правительства США.

Александр Вест

Лена Миро возмутилась решением российского МИД, которые в ответ на высылку из США российских дипломатов решили провести в сети Twitter голосование, в котором россияне могли одобрить закрытие американского консульства в Екатеринбурге. По словам Миро, закрыть консульство США в Екатеринбурге в МИД РФ решили неспроста, так как дипломатическое представительство США в Санкт-Петербурге слишком часто используется для получения виз, а «Ёбург» находится слишком далеко, чтобы возникли толпы протестующих.Однако несведущие россияне проголосовали за закрытие консульства в Санкт-Петербурге, что вызвало недовольство многих жителей города, которые планировали обзавестись визами, не осуществляя дальних поездок для оформления документов.