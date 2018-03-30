В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Слуцкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что скандал вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого не входит в полномочия Кремля, поэтому ведомство не станет давать комментарии.

Виктория Озерова

Дмитрий Песков проинформировал, что официальное мнение Кремля по поводу ситуации вокруг парламентария Леонида Слуцкого не будет озвучено. Кремль не считает возможным давать какие-либо заявления, поскольку этот вопрос не относится к его полномочиям. Официальный представитель президента РФ напомнил, что уже не раз говорил о том, что Кремль не будет ничего говорить по этому поводу.Также Дмитрий Песков уточнил, что позиция, которую он озвучил на встрече со студентами ВШЭ, является его личной. Он уточнил, что мероприятие не было официальным и никак не относится к его работе. Напомним, что на указанной встрече Дмитрий Песков объявил, что все претензии к Слуцкому лишь «дань моде».