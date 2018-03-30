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| | Станислав Садальский выступил с критикой в адрес властей

Станислав Садальский выступил с критикой в адрес властей

Сегодня, 15:05
Прославленный отечественный актёр кино и театра Станислав Садальский набрался мужества и выступил с резкой критикой в адрес российского правительства, которое, по его мнению, наносит вред лишь населению России.

Станислав Садальский выступил с критикой в адрес властей

 

В официальном Instagram-аккаунте Станислава Садальского появилась публикация, в которой актёр выразил неприязнь к российским властям. Сдальский опубликовал анекдот с описанием телефонного разговора Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, в котором политики решали, по какой стране можно нанести удар. В ходе телефонного разговора ряд стран были убраны из списка возможных мишеней, так как в них находились различные родственники высокопоставленных чиновников. В результате беседы Лавров предложил ударить по одному из русских городов, так как там никого жалко не будет.

Таким образом Станислав Садальский отреагировал на недавний инцидент, в котором многие сотни жителей Волоколамска пострадали от отравления, полученного в результате воздействия газа, вырвавшегося наружу из мусорного подмосковного полигона «Ядрово».
Александр Вест
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