В Ростове чаще других городов-миллионников голосовали за Путина

18 марта состоялись выборы президента России. Уверенную победу одержал Владимир Путин. Значительную лепту в его выигрыш внесли жители Ростова. В донской столице за Путина проголосовали практически 79% избирателей.

Домбровский Сергей

Такое заявление сделал глава законодательного собрания региона Александр Ищенко, выступив на заседании «Единой России». Политик поздравил однопартийцев с победой Путина. По словам Ищенко, в Ростове чаще остальных городов-миллионников России голосовали за этого человека. На выборы пришли 64,7% избирателей региона. По мнению главы Ростовской области Василия Голубева, люди выступили за стабильный политический курс в стране и не приемлют радикальных решений. Ищенко считает, что новый президентский срок Путина станет точкой отсчета очередного периода развития государства.На выборах президента России второе место с 11,33% сторонников занял представитель КПРФ Павел Грудинин. Следом за ним разместился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Этого человека хотели видеть у руля страны 5,14% голосующих. Явка на выборы 2018 года превысила прошлые показатели на 2%.