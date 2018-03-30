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| | Ковтун призывает Россию показать США «кузькину мать»

Ковтун призывает Россию показать США «кузькину мать»

Сегодня, 14:51
В эфире политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» вновь обсуждают отношения России и Украины. В студии программы присутствовал известный российскому зрителю украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими резкими и порой малоаргументированными высказываниями об агрессии РФ на Украине.

Ковтун призывает Россию показать США «кузькину мать»

 

Ведущий программы Анатолий Кузичев в рамках обсуждения пресловутого закона «О реинтеграции Донбасса» попытался выяснить у приглашенного украинского эксперта, как он воспринимает Россию и россиян, кем сейчас эта страна является в глазах простых украинцев. Ковтун без лишних раздумий повторил, что Россия – это агрессор, и именно так видят ее простые украинцы. Далее политолог добавил, что РФ только и может, что самоутверждается за счет слабой Украины.

«Попробуйте-ка покажите кукиш США», - предложил Ковтун: «Покажите Вашингтону вашу знаменитую «кузькину мать!». Однако шоумен остался невозмутим и настаивал на вопросе, что же именно должны предпринять в Кремле, чтобы сделать международную ситуацию менее напряженной. «Согласитесь хотя бы с частью требований Запада», - остался на своем украинский политолог. В противном случае Ковтун предрекает России полную изоляцию, пребывая в которой Москва будет завидовать Северной Корее.
Дарья Светозарова
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