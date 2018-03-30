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| | Минобороны РФ: В Ракке наблюдается гуманитарная катастрофа

Минобороны РФ: В Ракке наблюдается гуманитарная катастрофа

Сегодня, 14:42
Глава Генштаба ВС РФ Сергей Рудской проинформировал, что в Ракке, которая находится под контролем США, наблюдается гуманитарная катастрофа.

Минобороны РФ: В Ракке наблюдается гуманитарная катастрофа

 

Сергей Рудской привел данные профильного Управления ООН, в которых говорится, что в Ракку вернулись 95 тысяч человек. Однако в городе не делают проверку территорий на взрывные боеприпасы, также в районе полностью разрушена инфраструктура. Помимо этого, в городе есть проблемы с водоснабжением. Отметим, что с риском эпидемии воду часто берут прямо из Евфрата.

Помимо вышеперечисленного, в Ракке работает только одна больница и роддом. В завершении Сергей Рудской добавил, что представители военных России и правительства Сирии не наблюдают, что американская сторона пытается выполнить резолюцию Совбеза ООН, а также американские коллеги ничего не делают для нормализации гуманитарной ситуации в Ракке.
Анна Котова
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