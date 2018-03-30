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| | Россиянин Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии

Россиянин Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии

Сегодня, 14:39
В прошлом году гражданин России по имени Евгений Никулин получил официальные обвинения от США в совершении кибератак на соцсеть LinkedIn и некоторые другие сервисы. Чехия совершила процедуру экстрадиции Никулина, которому пришлось покинуть страну.

Россиянин Евгений Никулин был экстрадирован из Чехии

 

Напомним, в середине октября прошлого года представители компании LinkedIn сообщили о том, что Евгений Никулин, который был задержан в Праге, является основным подозреваемым по делу о совершении кибератак на их фирменную социальную сеть. По мнению следователей, именно Никулин стоял за хакерскими атаками на сервера LinkedIn, совершёнными ещё в 2012 году. Однако в американском Министерстве юстиции отказались делиться подробностями по делу Никулина, заявив, что вся информация засекречена.

Правозащитник Евгения Никулина рассказал о том, что его подзащитный был выслан из Чехии 30 марта. Экстрадиция Никулина прошла по официальному запросу американских властей, которые прислали специальный авиалайнер, принадлежащий американскому Минюсту, чтобы забрать россиянина.
Александр Вест
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