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| | РФ закрывает генконсульство США в Петербурге

РФ закрывает генконсульство США в Петербурге

Сегодня, 21:31
В ответ на то, что Сиэтле решено закрыть генконсульство РФ, а кроме этого с территории США выслали 60 дипломатов России, российское правительство решило прекратить работу генконсульства США, расположенного в Петербурге. Об этом проинформировал глава МИД Сергей Лавров.

РФ закрывает генконсульство США в Петербурге

 

Сергей Лавров, как глава МИД, сообщил о том, что в качестве ответных мер на недружественное поведение США, Россия прекратит работу генконсульства США, расположенного в Петербурге. Ранее стало известно, что в Сиэтле было закрыто генконсульство Российской Федерации, а кроме этого из США выслали 60 дипломатов России.

Послу США в РФ Хантсману было изложена позиция российского правительства о закрытии петербургского генконсульства Соединенных Штатов Америки. Лавров также сообщил послу, что Россия вышлет из страны такое же количество американских дипломатов, сколько было выслано дипломатов РФ из США. Глава МИД добавил, что аналогичные меры применит Россия и в отношении других страх, которые из-за «дела Скрипаля» выслали российских дипломатов.

Поведение Запада в связи с инцидентом в Солсбери Лавров считает издевательством над международным правом. Выводы о том, что Россия как-либо причастна к отравлению разведчика и его дочери, являются «прискорбными» и «поспешными».
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