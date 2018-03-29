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| | Консул США: Двери для диалога с Россией остаются открытыми

Консул США: Двери для диалога с Россией остаются открытыми

Сегодня, 21:20
Посол США в РФ Джон Хантсман заявил о том, что вероятность конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой достаточно высока. При этом консул не рекомендует полагаться на легкие переговоры.

Консул США: Двери для диалога с Россией остаются открытыми

 

Хантсман не сомневается в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Посол называет данный инцидент требующим немедленной реакции со стороны мировой общественности. Несмотря на противоречия, США и Россия имеют шанс договориться по ключевым вопросам, для этого нужно желание и готовность идти на уступки. Хантсман упомянул о невероятно опасных событиях, произошедших на улицах Солсбери, где неизвестные применили нервнопаралитическое вещество, дабы нанести непоправимый ущерб здоровью Скрипаля.

Политолог Михаил Синельников-Оришак не согласен с точкой зрения Хантсмана. По мнению специалиста, диалог Москвы и Вашингтона в ближайшее время не состоится. США возвеличили себя после победы в «холодной войне». Они привыкли думать о России, как о проигравшем сопернике. Сейчас восстанавливается статус РФ, как великой державы и это не устраивает Вашингтон. МИД России предположил, что желание свалить всю вину за отравление Скрипаля на Москву наводит на мысли о причастности к этому делу британских спецслужб.
Домбровский Сергей
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