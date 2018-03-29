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| | Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

Сегодня, 20:05
Владимир Жириновский, являющийся лидером ЛДПР, был на встрече депутатов своей партии с Дмитрием Медведевым. Там он внес предложение о разрешении заключения второго брака без расторжения первого, а также предложил отменить необходимость выплаты алиментов.

Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

 

Владимир Жириновский, являющийся лидером ЛДПР, на встрече членов своей партии с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым внес несколько предложений. Одно из них должно на законодательном уровне разрешить заключать второй брак, когда еще не было развода между супругами в первом браке. Жириновский подчеркнул, что это не многожёнство, но позволит сохранить прежний статус всех членов семьи.

Такое разрешение может помочь создать положительный психологический климат, считает Жириновский. Также это разрешит не выплачивать алименты. Отмена выплат алиментов одним из родителей – второе предложение политика. Деньги на воспитание ребенка должно выдавать государство, ведь вопрос алиментов мешает экс-супругам строить новые семьи, считает Жириновский.
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