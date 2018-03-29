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| | Песков рассказал о своей главной слабости

Песков рассказал о своей главной слабости

Сегодня, 19:59
Дмитрий Песков посетил студенческое ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики. Официальный представитель Кремля ответил на вопросы ведущего и признался, чего опасается больше всего.

Песков рассказал о своей главной слабости

 

Дмитрий Песков в эфире ток-шоу «В точку» назвал свой главный страх. На соответствующий вопрос ведущего студенческой программы пресс-секретарь президента РФ откровенно ответил, что его страшат перемены. Представитель уточнил, что считает эту боязнь своей главной слабостью. Также на программе Дмитрий Песков рассказал, что ему очень интересна его нынешняя работа. Стоит отметить, что должность пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков занимает уже почти шесть лет, с мая 2012 года.

Напомним, что в конце прошедшего года Дмитрий Песков объявил, что его дальнейшая карьера зависит только отрешения «следующего» лидера страны, который назначит себе «нового» пресс-секретаря.
Виктория Озерова
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