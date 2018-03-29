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| | Песков назвал Навального «болезненным нарциссом и эгоистом»

Песков назвал Навального «болезненным нарциссом и эгоистом»

Сегодня, 19:51
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря при президенте РФ, выступил с критикой лидера оппозиционного движения Алексея Навального. Песков считает, что оппозиционер страдает от «болезненного эгоизма и нарциссизма».

Песков назвал Навального «болезненным нарциссом и эгоистом»

 

По мнению пресс-секретаря при президенте России Дмитрия Пескова лидер оппозиционного движения Алексей Навальный не построил сильную коалицию из-за того, что не смог объединиться с представителями других оппозиционных партий. Среди них пресс-секретарь называет Собчак, Немцова, Гудкова.

Политик сказал, что может судить о Навальном только по рассказам знакомых, так как лично им не приходилось встречаться. В их представлении у лидера ФБК уязвимое эго, делающего его «болезненным эгоистом и нарциссом». Из-за этого у Навального и не получается идти на компромиссы, которые необходимы для создания блоков, коалиций, сообщает Песков.

Вместе с жесткой критикой, Песков подчеркнул, что в России обязана быть оппозиция. Без ее наличия страна не сможет полноценно существовать.
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