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| | Захарова процитировала Достоевского, отвечая на сравнение Джонсона

Захарова процитировала Достоевского, отвечая на сравнение Джонсона

Сегодня, 19:21
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала выпад руководителя внешнего ведомства Британии Бориса Джонсона в адрес РФ. По заявлению Захаровой, в России читают классиков, не в пример Англии.

Захарова процитировала Достоевского, отвечая на сравнение Джонсона

 

Представитель МИД РФ процитировала слова Достоевского о том, что из кроликов не получится лошадь, из подозрений не составятся доказательства, а со страстями справиться неимоверно сложно, но ведь следователь тоже человек. Захарова предлагает британским политикам внимательно читать серьезную литературу, дабы впредь не делать досадных ошибок. Прежде Борис Джонсон сравнил отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с началом романа Достоевского «Преступление и наказание». По мнению главы внешнего ведомства Британии, в этом деле тоже все знают виновника, остается определить, подозреваемый самостоятельно признается в содеянном или придется доказывать его причастность к покушению. Скрипаля отравили четвертого марта.

В Лондоне уверены, парализующий яд произвели в РФ. Москва болезненно реагирует на все обвинения по этому делу и требует не слов, а доказательств.
Домбровский Сергей
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