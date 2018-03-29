Захарова процитировала Достоевского, отвечая на сравнение Джонсона

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала выпад руководителя внешнего ведомства Британии Бориса Джонсона в адрес РФ. По заявлению Захаровой, в России читают классиков, не в пример Англии.

Домбровский Сергей

Представитель МИД РФ процитировала слова Достоевского о том, что из кроликов не получится лошадь, из подозрений не составятся доказательства, а со страстями справиться неимоверно сложно, но ведь следователь тоже человек. Захарова предлагает британским политикам внимательно читать серьезную литературу, дабы впредь не делать досадных ошибок. Прежде Борис Джонсон сравнил отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с началом романа Достоевского «Преступление и наказание». По мнению главы внешнего ведомства Британии, в этом деле тоже все знают виновника, остается определить, подозреваемый самостоятельно признается в содеянном или придется доказывать его причастность к покушению. Скрипаля отравили четвертого марта.В Лондоне уверены, парализующий яд произвели в РФ. Москва болезненно реагирует на все обвинения по этому делу и требует не слов, а доказательств.