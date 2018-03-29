Госдума предлагает запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и школ

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обратится к российскому правительству с запросом, согласно которому можно будет запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и образовательных учреждений. Депутаты приняли протокольное поручение 29 марта.

Татьяна Преображенская

Нардепы предлагают правительству отменить установку железных решеток в учреждениях, где находятся дети. С соответствующей инициативой выступили представители «Справедливой России» Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионин.Политики считают, что в случае чрезвычайного происшествия решетки на окнах зданий могут стать препятствием к эвакуации и дети пострадают.Стоит отметить, что запрет касающийся установки железных решетчатых заграждений на окнах детских воспитательно-образовательных помещений вводили в 1989 году. Однако в 2015-м данный запрет был отменен.