Госдума предлагает запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и школ

Нардепы предлагают правительству отменить установку железных решеток в учреждениях, где находятся дети. С соответствующей инициативой выступили представители «Справедливой России» Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионин.
Политики считают, что в случае чрезвычайного происшествия решетки на окнах зданий могут стать препятствием к эвакуации и дети пострадают.
Стоит отметить, что запрет касающийся установки железных решетчатых заграждений на окнах детских воспитательно-образовательных помещений вводили в 1989 году. Однако в 2015-м данный запрет был отменен.
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