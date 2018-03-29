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| | Госдума предлагает запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и школ

Госдума предлагает запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и школ

Сегодня, 18:55
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции обратится к российскому правительству с запросом, согласно которому можно будет запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и образовательных учреждений. Депутаты приняли протокольное поручение 29 марта.

Госдума предлагает запретить установку глухих решеток на окнах детских садов и школ

 

Нардепы предлагают правительству отменить установку железных решеток в учреждениях, где находятся дети. С соответствующей инициативой выступили представители «Справедливой России» Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионин.

Политики считают, что в случае чрезвычайного происшествия решетки на окнах зданий могут стать препятствием к эвакуации и дети пострадают.

Стоит отметить, что запрет касающийся установки железных решетчатых заграждений на окнах детских воспитательно-образовательных помещений вводили в 1989 году. Однако в 2015-м данный запрет был отменен.
Татьяна Преображенская
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