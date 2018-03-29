Режиссер «Остина Пауэрса» снимет сериал о Дональде Трампе

Создатель цикла шпионских пародий об Остине Пауэрсе Джей Роуч снимет сериал, посвященный первому году правления 45 президента США Дональда Трампа. Телефильм будет называться «Огонь и ярость».

Дарья Светозарова

Сериал базируется на романе Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». На счету у Джея Роуча четыре премии «Эмми». В заслуги ему также можно записать интенсивное сотрудничество с каналом НВО. Роуч является постановщиком теленовелл на политическую тематику, которые транслирует канал.Книга, по мотивам которой будет сниматься телефильм, вышла в свет еще в январе текущего года и сразу стала лидером продаж. Она возглавила список бестселлеров по версии New York Times. А уже в апреле с шедевром ото Вулффа смогут познакомиться и российские читатели. Выпуском книги займется издательство АСТ.В книге собраны истории, которые показывают нынешнего американского лидера не с самой лучшей стороны, равно как и его домочадцев. В произведении собраны компрометирующие факты о президенте, которые сам Трамп уже назвал лживыми, а самого журналиста, написавшего книгу – полным неудачником. И даже если отбросить то, что все написанное о нем не соответствует действительности, оно еще, по словам Трампа, очень скучное. Однако симпатиков у книги гораздо больше, чем противников.