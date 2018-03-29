Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram В работе Telegram по всему миру произошел сбой Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
| | Более 80% граждан РФ одобряют работу Путина на посту главы страны

Более 80% граждан РФ одобряют работу Путина на посту главы страны

Сегодня, 16:51
Специалисты «Левада-Центра» провели социологическое исследование, целью которого был сбор сведений об отношении россиян к деятельности Владимира Путина на посту главы российского государства.

Более 80% граждан РФ одобряют работу Путина на посту главы страны

 

Согласно проведённым опросам, в которых приняли участие более 1,5 тысячи граждан России, деятельностью Государственной думы России довольны лишь 44% россиян, в то время как 55% выразили неодобрение относительно деятельности палаты. Также 49% российских граждан считают неудовлетворительной работу Кабинета министров, однако, 50% опрошенных респондентов заявили об одобрении работы российских властей.

Добавим, что работу Владимира Путина на посту президента РФ одобрили более 81% граждан, а негодование относительно его президентства выказали лишь 18% опрошенных. В данный момент более 63% россиян уверены в светлом будущем России, и лишь 23% респондентов заявили, что направленность российской политики приведёт страну к краху.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Работу Путина одобряют 82% россиян
Работу Путина одобряют 82% россиян

Сегодня «Леванда-Центр» опубликовала результаты опроса, в ходе которого определила отношение граждан России к деятельности президента РФ Владимира Путина. Было

Опрос: деятельностью Путина на посту президента довольны 80% россиян
Опрос: деятельностью Путина на посту президента довольны 80% россиян

Левада-центр провел опрос населения, касающийся деятельности Владимира Владимировича Путина на посту президента России. Удалось установить, что 80% граждан

Политика Путина на посту президента устроила 87% россиян
Политика Путина на посту президента устроила 87% россиян

Восемьдесят семь процентов российских граждан довольны работой Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости