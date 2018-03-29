Более 80% граждан РФ одобряют работу Путина на посту главы страны

Специалисты «Левада-Центра» провели социологическое исследование, целью которого был сбор сведений об отношении россиян к деятельности Владимира Путина на посту главы российского государства.

Александр Вест

Согласно проведённым опросам, в которых приняли участие более 1,5 тысячи граждан России, деятельностью Государственной думы России довольны лишь 44% россиян, в то время как 55% выразили неодобрение относительно деятельности палаты. Также 49% российских граждан считают неудовлетворительной работу Кабинета министров, однако, 50% опрошенных респондентов заявили об одобрении работы российских властей.Добавим, что работу Владимира Путина на посту президента РФ одобрили более 81% граждан, а негодование относительно его президентства выказали лишь 18% опрошенных. В данный момент более 63% россиян уверены в светлом будущем России, и лишь 23% респондентов заявили, что направленность российской политики приведёт страну к краху.