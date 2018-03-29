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| | СМИ: Украинцы исчезают после пересечения границы Польши

СМИ: Украинцы исчезают после пересечения границы Польши

Сегодня, 15:02
Около одного миллиона украинцев имеют трудовую занятость в Польше. Только с начала этого года польские компании подали более 200 тысяч заявок о приеме иностранцев на работу, но на свои места прибыли менее 75 тысяч человек. Об этом проинформировали местные СМИ.

СМИ: Украинцы исчезают после пересечения границы Польши

 

Шесть лет назад Польша приняла упрощенную процедуру найма на работу иностранных граждан. В страну на работу, в основном, приезжают украинцы. Чаще всего иностранные граждане используют упрощенное получение трудовой визы для того, чтобы оформить Шенген и устроиться на работу неофициально. С начала этого года польские компании подали приблизительно 240 тысяч заявок на трудоустройство граждан Украины и Белоруссии, в итоге на своих рабочих местах появились менее 30 процентов – 74 тысячи человек. Польские власти жалуются на то, что украинцы просто «исчезают» после пересечения границы.

Следует отметить, что на сегодняшний день украинцы трудятся в каждой 10-й компании Польши.
Виктория Озерова
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