СМИ: Украинцы исчезают после пересечения границы Польши

Около одного миллиона украинцев имеют трудовую занятость в Польше. Только с начала этого года польские компании подали более 200 тысяч заявок о приеме иностранцев на работу, но на свои места прибыли менее 75 тысяч человек. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Шесть лет назад Польша приняла упрощенную процедуру найма на работу иностранных граждан. В страну на работу, в основном, приезжают украинцы. Чаще всего иностранные граждане используют упрощенное получение трудовой визы для того, чтобы оформить Шенген и устроиться на работу неофициально. С начала этого года польские компании подали приблизительно 240 тысяч заявок на трудоустройство граждан Украины и Белоруссии, в итоге на своих рабочих местах появились менее 30 процентов – 74 тысячи человек. Польские власти жалуются на то, что украинцы просто «исчезают» после пересечения границы.Следует отметить, что на сегодняшний день украинцы трудятся в каждой 10-й компании Польши.