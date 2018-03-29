Песков отозвался о слухах относительно возможной отставки Тулеева

В ряде средств массовой информации были опубликованы данные относительно возможной отставки Амана Тулеева, который в данный момент занимает пост губернатора Кемеровской области. Подобные сведения прокомментировал Дмитрий Песков.

Александр Вест

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможной отставки нынешнего губернатора Кемеровской области, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ранее глава государства уже посещал Кемерово, где ответил на подобные вопросы. Пресс-секретарь заметил, что он не видит особого смысла в повторении слов, которые уже были услышаны журналистами от Владимира Путина. Также Песков заметил, что правительство России никогда не станет анонсировать какие-либо кадровые изменения, всегда оповещая общественность о сделанных перестановках в правящих чинах.Напомним, во время визита в Кемерово Владимир Путин заявил, что прежде чем осуществлять некие кадровые перестановки, необходимо тщательно проверить имеющуюся информацию и определить виновников произошедшего. Позднее появились данные, что показательной отставки не будет и Тулеев уйдет на пенсию по возрасту после долгой службы на благо Кузбасса.