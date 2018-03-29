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| | Песков заявил о непредсказуемости действий Лондона против Москвы

Песков заявил о непредсказуемости действий Лондона против Москвы

Сегодня, 14:40
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отозвался о действиях, совершаемых Лондоном против России, назвав их достаточно непредсказуемыми. Также политик заметил, что подобные шаги Великобритании могут продолжится.

Песков заявил о непредсказуемости действий Лондона против Москвы

 

Отвечая на вопросы журналистов о возможном запрете, по которому Россия не сможет выставлять на торги долговые ценные бумаги на фондовом рынке в Лондоне, Дмитрий песков заявил, что в отношениях с российской стороной Великобритания показала свою непредсказуемость. Пресс-секретарь заметил, что в данный момент достаточно сложно судить о природе действий британской стороны в отношении России, так как некоторые из них могут являться лишь прикрытием для дальнейших шагов, а другие же могут иметь под собой действительное основание.

На фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией Тереза Мэй, являющаяся британским премьер-министром, заявила о возможном введении запрета, согласно которому российские евробонды не будут обслуживаться ведущими организациями с Запада.
Александр Вест
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