В Женеве с 27 по 28 марта прошла консультация по поводу ситуации на Закавказье. Грузия превратила встречу в агитационную акцию и выставила Россию «страной-агрессором».

Домбровский Сергей

В связи с этим, МИД РФ опубликовал сообщение, адресованное Тбилиси. В обращении российские дипломаты советуют Грузии отменить закон «Об оккупации территории», сесть за стол переговоров и послушать слова представителей Абхазии и Южной Осетии. По мнению российских диппредставителей, Тбилиси пытается выставить Россию виновницей, хотя руководители страны не в состоянии договориться с коллегами из Цхинвала и Сухума.Во внешнем ведомстве РФ предлагают Грузии немедленно прекратить разговоры о «российской агрессии» и целенаправленно двигаться к достижению договоренностей. Сотрудники МИД РФ советуют Тбилиси не прислушиваться к мнению зарубежных подстрекателей, прекратить визовую блокаду и срыв гуманитарных программ на спорной территории.