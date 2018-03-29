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| | Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

Сегодня, 11:44
Представитель министерства торговли КНР предупредил американские власти не увлекаться протекционистскими тарифами, защищая свой внутренний рынок от китайских товаров. Это заявление чиновник озвучил на брифинге журналистов.

Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

 

Он напомнил присутствующим о том, что США недавно подняли ввозные пошлины на китайскую сталь и алюминий. Еще ранее Дональд Трамп подписал агрессивный документ, направленный на сдерживание продвижения китайской продукции на внутреннем американском рынке.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель торгового министерства сказал, что Китай не боится торговой войны с Америкой. Уже подготовлен отдельный список товаров американского экспорта из номенклатуры в 125 названий.

Торговая война ударит по США сильнее, чем ожидают официальные лица в Белом доме. На данный момент китайское правительство предоставляет для США еще небольшой период времени, чтобы окончательно одуматься от опрометчивых шагов. Если этого не произойдет, то начало войны протекционистских тарифов следует ожидать в начале апреля.
Сергей Денисов
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