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| | Британские СМИ напомнили о российском супероружии

Британские СМИ напомнили о российском супероружии

Сегодня, 10:47
Британские газеты решили напомнить своим читателям о существовании в России системы управления ядерной атакой под названием «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

Британские СМИ напомнили о российском супероружии

 

«Периметр» был создан еще в эпоху СССР и предназначался для ответного ядерного удара по врагу. Система сама могла принимать решение и перехватывать ударные ракеты, отвечая на нападение без участия военного оператора.

За тридцать лет «Периметр» несколько раз модернизировался и продолжает совершенствоваться, как система. По мнению военных аналитиков, у западных держав нет ничего даже похожего на этот инструмент ядерного сдерживания.

По недавнему заявлению Владимира Путина, система ядерного сдерживания переживает масштабную модернизацию и оснащение гиперзвуковыми ударными ракетами, которые повысят обороноспособность старой системы на несколько порядков.
Сергей Денисов
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