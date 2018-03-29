Британские СМИ напомнили о российском супероружии

Британские газеты решили напомнить своим читателям о существовании в России системы управления ядерной атакой под названием «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

Сергей Денисов

«Периметр» был создан еще в эпоху СССР и предназначался для ответного ядерного удара по врагу. Система сама могла принимать решение и перехватывать ударные ракеты, отвечая на нападение без участия военного оператора.За тридцать лет «Периметр» несколько раз модернизировался и продолжает совершенствоваться, как система. По мнению военных аналитиков, у западных держав нет ничего даже похожего на этот инструмент ядерного сдерживания.По недавнему заявлению Владимира Путина, система ядерного сдерживания переживает масштабную модернизацию и оснащение гиперзвуковыми ударными ракетами, которые повысят обороноспособность старой системы на несколько порядков.