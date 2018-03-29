Британские СМИ напомнили о российском супероружии

«Периметр» был создан еще в эпоху СССР и предназначался для ответного ядерного удара по врагу. Система сама могла принимать решение и перехватывать ударные ракеты, отвечая на нападение без участия военного оператора.
За тридцать лет «Периметр» несколько раз модернизировался и продолжает совершенствоваться, как система. По мнению военных аналитиков, у западных держав нет ничего даже похожего на этот инструмент ядерного сдерживания.
По недавнему заявлению Владимира Путина, система ядерного сдерживания переживает масштабную модернизацию и оснащение гиперзвуковыми ударными ракетами, которые повысят обороноспособность старой системы на несколько порядков.
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