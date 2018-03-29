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| | Кремль отказался от показательной отставки губернатора Тулеева

Кремль отказался от показательной отставки губернатора Тулеева

Сегодня, 09:32
Кемеровская трагедия не повлечет за собой отставки губернатора Амана Тулеева – одного из самых авторитетных долгожителей-администраторов Сибири. Информацию об этом озвучил источник близкий к Кремлю.

Кремль отказался от показательной отставки губернатора Тулеева

 

Президент Владимир Путин не намерен использовать трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в качестве мотивации кадровых перестановок. Отставка Кемеровского губернатора не будет привязана к какой-либо форс-мажорной ситуации.

Аман Тулеев покинет свой пост в связи с уходом на заслуженную пенсию по возрасту. Это решение было принято в правительственных кругах еще за несколько месяцев до происшедшей трагедии. Кремль не собирается «делать стрелочником» администратора, который около тридцати лет возглавлял Кемеровскую область, и с именем которого связывают подъем и модернизацию каменноугольной промышленности региона.
Сергей Денисов
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