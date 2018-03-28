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| | Конгресс запретил украинским властям выдавать американское оружие полку «Азов»

Конгресс запретил украинским властям выдавать американское оружие полку «Азов»

Сегодня, 20:22
Конгресс США запретил украинским властям обеспечивать полк «Азов» американским оружием и другими средствами. Информация об этом стала известна по данным издания The Hill.

Конгресс запретил украинским властям выдавать американское оружие полку «Азов»

 

Запрет внесли в принятый американским Конгрессом 2232-страничный законопроект о государственных расходах, который гласит, что США запрещает обеспечивать оружием данный батальон.

Рохит Ханна, противник поставки оружия на территорию Украины, сообщила, что превосходство белой расы и неонацизм недопустимые явления, которых не должно быть в мире. Она считает, что благодаря принятому законодательству, американские власти больше не будут помогать «Азову» оружием.
Татьяна Преображенская
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