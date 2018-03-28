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| | Эстония запретила въезжать на территорию страны депутату Госдумы

Эстония запретила въезжать на территорию страны депутату Госдумы

Сегодня, 20:03
28 марта власти Эстонии выдвинули запрет на пересечение границы российским депутатом Константином Затулиным. Член Госдумы собирался приехать в Эстонию 29 марта для встречи с россиянами Нарвы и Таллина.

Эстония запретила въезжать на территорию страны депутату Госдумы

 

Посольство Эстонии в России сообщило, что Константину Затулину, который является депутатом Госдумы, запрещено пересекать границу с Эстонией. 29 марта Затулин собирался посетить Таллин и Нарву для встречи с россиянами. Посольство России в Эстонии оценило данный шаг, как попытку нести ущерб отношениям между странами.

В 2016 году Затулин был избран в Государственную думу в том числе и благодаря голосам избирателей из Эстонии. Посольство РФ в Эстонии сообщило, что в связи с этим депутат считал своей обязанностью регулярно проводить встречи с российским электоратом на территории страны.

Ранее азербайджанский депутат Хикмет Бабаоглу сообщал, что деятельность Затулина в ЕС лежит в обострении отношений со странами СНГ. Из-за того, что он транслирует в Европу свои «половинчатые исторические знания» и поддерживает сепаратистский режим, он и объявляется многими странами персоной нон-грата, считает депутат.
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