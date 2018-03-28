Британия поблагодарила МИД РФ за «пиар» презентации по «делу Скрипаля»

Представители британских властей выразили благодарность внешнеполитическому ведомству РФ за «пиар» представленной презентации, связанной с «делом Скрипаля». Российские эксперты видят мало искренности в этой «благодарности».

Недавно представитель МИД Великобритании сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство заслуживает благодарности за активное распространение презентации, связанной с «делом Скрипаля». Российские эксперты не видят достаточно искренности в данном «дипломатическом реверансе».Документ, где излагается позиция официального Лондона касательно отравления российского разведчика Скрипаля, был опубликован российскими СМИ из-за того, что его печатную версию передал членам иностранных дипмиссий посол от Британии в России. В печатных изданиях отнеслись с большой долей недоверия к данной презентации, а также успели окрестить ее «комиксом». Представитель МИД России Мария Захарова и вовсе назвала ее «провалом Терезы Мей», из-за чего удивительна благодарность британских властей, считают эксперты. По их мнению, хоть документ был представлен с негативным оттенком, но для «пиара» он не имеет большого значения – ответная реакция будет в любом случае.