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| | Британия поблагодарила МИД РФ за «пиар» презентации по «делу Скрипаля»

Британия поблагодарила МИД РФ за «пиар» презентации по «делу Скрипаля»

Сегодня, 19:54
Представители британских властей выразили благодарность внешнеполитическому ведомству РФ за «пиар» представленной презентации, связанной с «делом Скрипаля». Российские эксперты видят мало искренности в этой «благодарности».

Британия поблагодарила МИД РФ за «пиар» презентации по «делу Скрипаля»

 

Недавно представитель МИД Великобритании сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство заслуживает благодарности за активное распространение презентации, связанной с «делом Скрипаля». Российские эксперты не видят достаточно искренности в данном «дипломатическом реверансе».

Документ, где излагается позиция официального Лондона касательно отравления российского разведчика Скрипаля, был опубликован российскими СМИ из-за того, что его печатную версию передал членам иностранных дипмиссий посол от Британии в России. В печатных изданиях отнеслись с большой долей недоверия к данной презентации, а также успели окрестить ее «комиксом». Представитель МИД России Мария Захарова и вовсе назвала ее «провалом Терезы Мей», из-за чего удивительна благодарность британских властей, считают эксперты. По их мнению, хоть документ был представлен с негативным оттенком, но для «пиара» он не имеет большого значения – ответная реакция будет в любом случае.
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