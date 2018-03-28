США перестанут финансировать МКС в 2025 году

Пресс-служба американского космического агентства NASA сообщила о том, что деньги из бюджета США на развитие МКС перестанут перечислять в 2025 году. Финансированием проектов займутся частные компании.

Домбровский Сергей

Возможно США продолжат использовать МКС, но при одном условии – обеспечением должны заниматься другие государства. Вашингтон компенсирует материальные затраты держав, но перечислять деньги на международную космическую станцию не собирается. По мнению руководителей «Роскосмоса», подобные вопросы необходимо решать сообща и США не имеют права действовать самостоятельно в данном случае.Представители РКК «Энергия» предлагают создать Российскую орбитальную станцию (РОС) с тремя модулями. Их должны отправить в космос в этом и следующем годах. Прежде предполагалось прекращение финансирования МКС США в 2024 году, дату сдвинули на более позднее время.