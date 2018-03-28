Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | США перестанут финансировать МКС в 2025 году

США перестанут финансировать МКС в 2025 году

Сегодня, 18:51
Пресс-служба американского космического агентства NASA сообщила о том, что деньги из бюджета США на развитие МКС перестанут перечислять в 2025 году. Финансированием проектов займутся частные компании.

США перестанут финансировать МКС в 2025 году

 

Возможно США продолжат использовать МКС, но при одном условии – обеспечением должны заниматься другие государства. Вашингтон компенсирует материальные затраты держав, но перечислять деньги на международную космическую станцию не собирается. По мнению руководителей «Роскосмоса», подобные вопросы необходимо решать сообща и США не имеют права действовать самостоятельно в данном случае.

Представители РКК «Энергия» предлагают создать Российскую орбитальную станцию (РОС) с тремя модулями. Их должны отправить в космос в этом и следующем годах. Прежде предполагалось прекращение финансирования МКС США в 2024 году, дату сдвинули на более позднее время.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
США намерены использовать МКС и после 2025 года
США намерены использовать МКС и после 2025 года

Правительство США обнародовало информацию о том, что Международная космическая станция может быть использована даже после окончания финансирования со стороны

Международную космическую станцию могут заменить российским аналогом
Международную космическую станцию могут заменить российским аналогом

Российские конструкторы-эксперты полагают, что вскоре может произойти замена Международной космической станции на космическую станцию из России. Постройкой

Китай готовится запустить в космос собственную орбитальную станцию
Китай готовится запустить в космос собственную орбитальную станцию

В китайском космическом агентстве заявили о то, что уже в 2018 году они выведут в космос собственную космическую станцию. С таким заявлением перед прессой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости