США перестанут финансировать МКС в 2025 году

Возможно США продолжат использовать МКС, но при одном условии – обеспечением должны заниматься другие государства. Вашингтон компенсирует материальные затраты держав, но перечислять деньги на международную космическую станцию не собирается. По мнению руководителей «Роскосмоса», подобные вопросы необходимо решать сообща и США не имеют права действовать самостоятельно в данном случае.
Представители РКК «Энергия» предлагают создать Российскую орбитальную станцию (РОС) с тремя модулями. Их должны отправить в космос в этом и следующем годах. Прежде предполагалось прекращение финансирования МКС США в 2024 году, дату сдвинули на более позднее время.
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