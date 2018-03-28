МИД Австрии: Лондон требует высылки российских дипломатов

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пожаловалась, что Лондон неоднократно пытался надавить на Вену в связи с делом Скрипаля. Посол Великобритании не раз выражал дипломатический протест правительству страны.

Виктория Озерова

В прошлую пятницу Вена заявила, что не собирается высылать представителей дипмиссии РФ. Это принципиальная позиция страны, так как правительство считает, что именно в критических ситуациях нужно оставлять дипканалы открытыми. 26 марта, когда многие страны выслали представителей дипмиссии РФ, Австрия подтвердила свою позицию, ссылаясь на то, что Лондон и ОЗХО не доказали причастность РФ к делу Скрипаля.Глава МИД страны Карин Кнайсль сообщила, что Великобритания неоднократно пыталась надавить на Австрию. Первый раз посол Соединенного Королевства обратился к австрийскому правительству с требованием выслать российских дипломатов еще неделю назад, демарш повторился 24 марта.