Летчики из России долетели к Северной Америке через Северный полюс

28 марта глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, как со времен СССР начали осуществляться полеты противоподлодочной авиации через Северный полюс к Северной Америке. Сейчас Министерство обороны продолжает укреплять воинские части Северного флота.

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что полеты к Северной Америке впервые были начаты еще во времена СССР. Сейчас министерство продолжает укреплять Северный флот путем перевооружения воинских частей, а также соединений.За 2017 год в Северный флот прибыло более тысячи образцов современного вооружения, большое количество техники, в числе которой боевые катера, суда обеспечения, авиационная техника, радиолокационные комплексы противовоздушной обороны. Среди всего прочего Шойгу отметил, что уже в 2018 году к Северному флоту прибыл ледокол под названием «Илья Муромец», а скоро завершат процесс передачи тылового суда для осуществления обеспечения «Эльбрус».