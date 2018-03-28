Летчики из России долетели к Северной Америке через Северный полюс

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что полеты к Северной Америке впервые были начаты еще во времена СССР. Сейчас министерство продолжает укреплять Северный флот путем перевооружения воинских частей, а также соединений.
За 2017 год в Северный флот прибыло более тысячи образцов современного вооружения, большое количество техники, в числе которой боевые катера, суда обеспечения, авиационная техника, радиолокационные комплексы противовоздушной обороны. Среди всего прочего Шойгу отметил, что уже в 2018 году к Северному флоту прибыл ледокол под названием «Илья Муромец», а скоро завершат процесс передачи тылового суда для осуществления обеспечения «Эльбрус».
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