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| | Леонид Слуцкий назвал слова Хезер Науэрт откровенным хамством

Леонид Слуцкий назвал слова Хезер Науэрт откровенным хамством

Сегодня, 08:12

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу сравнения России с "чудовищем из морских глубин".

Напомним, официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт назвала Россию "чудовищем изморских глубин", у которого длинные руки и много щупалец. Такую реакцию у Науэрт вызвал вопрос американского журналиста касательно уверенности Вашингтона в безопасности промежуточных выборов в Конгресс после высылки российских дипломатов.

"Заявления Госдепа, где Россию сравнивают с "чудовищем из морских глубин", переходит все границы цивилизованных форм диалога. Это откровенное хамство, выход за пределы соблюдения норм политкорректности и дипломатической риторики", – сообщил Леонид Слуцкий.

 

Поддержал председатель комитета Госдумы по международным делам и реакцию российского посольства в США, которое после выступления Хезер Науэрт опубликовало антибольшевистский плакат времен нацистской Германии, написав: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" висполнении официального представителя Госдепартамента".

"Полностью разделяю реакцию нашего посольства, сравнившего высказывания официального представителя Хезер Науэрт с методами нацистской пропаганды. Однако я сомневаюсь, что, в отличие от российских дипломатов, в Госдепартаменте также хорошо помнят мировую историю прошлого века. Скорее заявление Науэрт связано с ассоциациями из голливудских блокбастеров или вообще анимационных фильмов Диснея. Тем более, что в США так верят в сказки и про вмешательство России в выборы, и про нашу причастность к отравлению Скрипаля", - заявил Слуцкий.

Ранее Вашингтон поддержал Великобританию, объявив о высылке 60 российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля".

 
 

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