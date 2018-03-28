Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева В Австралии совершенно случайно обнаружили древнеегипетскую мумию FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога
| | Словакия отозвала своего посла из России

Словакия отозвала своего посла из России

Сегодня, 17:40
Правительство Словакии «сломалось» одним из последних. Государство отозвало своего Чрезвычайного и полномочного посла из Москвы для «консультаций». Информацию об этом МИД Словакии обнародовал на брифинге журналистов.

Словакия отозвала своего посла из России

 

Здесь стоит заметить, что Италия, Словакия и Греция не хотели изначально присоединяться к европейскому флэшмобу «прощай, русские дипломаты». Тем не менее, маленькое государство «покорилось» и встало в общий пелетон европейских партнеров. До этого Словакия 20 лет не высылала русских дипломатов из страны. Ментально население, культура и даже язык настолько идентичны, что любые враждебные политические акции выглядят абсурдно.

Аналитики сегодня шутят: в Европе образовался переизбыток дипломатов. Эта специальность не востребована цивилизованными нациями. Вместе с тем, Россия, естественно, примет адекватные меры.

Американские аналитики из «древнего» института Гэллапа говорят, там «Где мало дипломатов, много войны!».
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Россия проиграла Словакии на Чемпионате Европы по футболу
Россия проиграла Словакии на Чемпионате Европы по футболу

2 тур Чемпионата Европы по футболу в групповом раунде завершился для российской команды поражением. Сборная Словакии нанесла поражение России со счетом 2:1.

Словакия возведет стену на границе с Венгрией для защиты от беженцев
Словакия возведет стену на границе с Венгрией для защиты от беженцев

Правительство Словакии обеспокоено ситуацией с наплывом мигрантов в Европе, поэтому рассматривается возможность возведения стены на границе с Венгрией,

Словакия не пойдет за ЕС «как баран на скотобойню»
Словакия не пойдет за ЕС «как баран на скотобойню»

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, правительство его государства отказывается следовать за ЕС «как баран на скотобойню».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости