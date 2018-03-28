Словакия отозвала своего посла из России

Правительство Словакии «сломалось» одним из последних. Государство отозвало своего Чрезвычайного и полномочного посла из Москвы для «консультаций». Информацию об этом МИД Словакии обнародовал на брифинге журналистов.

Сергей Денисов

Здесь стоит заметить, что Италия, Словакия и Греция не хотели изначально присоединяться к европейскому флэшмобу «прощай, русские дипломаты». Тем не менее, маленькое государство «покорилось» и встало в общий пелетон европейских партнеров. До этого Словакия 20 лет не высылала русских дипломатов из страны. Ментально население, культура и даже язык настолько идентичны, что любые враждебные политические акции выглядят абсурдно.Аналитики сегодня шутят: в Европе образовался переизбыток дипломатов. Эта специальность не востребована цивилизованными нациями. Вместе с тем, Россия, естественно, примет адекватные меры.Американские аналитики из «древнего» института Гэллапа говорят, там «Где мало дипломатов, много войны!».