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| | Мэй возьмет выдачу виз богатым россиянам под особый контроль

Мэй возьмет выдачу виз богатым россиянам под особый контроль

Сегодня, 17:20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поручит МВД страны взять под особый контроль выдачу виз богатым россиянам. Также она желает, чтобы профильные органы тщательнее изучали лазейки, которые могут быть использованы гражданами РФ и других стран для получения соответствующих документов.

Мэй возьмет выдачу виз богатым россиянам под особый контроль

 

В частности, под «прицел» премьер-министра попадут крупные инвесторы из России, а также просто состоятельные граждане. Соответствующее заявление главой кабинета министров Великобритании было сделано в ходе заседания парламента.

По ее словам, ведомство намерено изучить возможные лазейки, которые используются для получения визового подтверждения. Использовать их, уверена Мэй, могут не только россияне, но и жители других государств.

Стоит отметить, что речь идет о специальных визах для инвесторов. Обычные туристические или рабочие визы премьер-министр не упомянула. Данные документы могут быть выданы заявителям, которые готовы делать существенные вложения в экономику Соединенного Королевства.

Мэй ранее положительно высказалась о принятом решении США, Канады, Украины и ряда государств Евросоюза о решении выслать российских дипломатов. Сделано это было якобы в связи с «причастностью» Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля.
Николай Офицеров
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