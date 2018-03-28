Мэй возьмет выдачу виз богатым россиянам под особый контроль

В частности, под «прицел» премьер-министра попадут крупные инвесторы из России, а также просто состоятельные граждане. Соответствующее заявление главой кабинета министров Великобритании было сделано в ходе заседания парламента.
По ее словам, ведомство намерено изучить возможные лазейки, которые используются для получения визового подтверждения. Использовать их, уверена Мэй, могут не только россияне, но и жители других государств.
Стоит отметить, что речь идет о специальных визах для инвесторов. Обычные туристические или рабочие визы премьер-министр не упомянула. Данные документы могут быть выданы заявителям, которые готовы делать существенные вложения в экономику Соединенного Королевства.
Мэй ранее положительно высказалась о принятом решении США, Канады, Украины и ряда государств Евросоюза о решении выслать российских дипломатов. Сделано это было якобы в связи с «причастностью» Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля.
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