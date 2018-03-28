Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России

«Мы говорили с вами, Дмитрий Анатольевич и я, будучи в Кемерово, говорил с коллегами. Абсолютно понятно то, что сейчас нужно проверить деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», - утверждает Путин в ходе совещания с экономическим блоком правительства и администрации Кремля.
«Необходимо, чтобы у этого не появилось характера какой-то кампанейщины, однако безопасность необходимо обеспечить. Это совершенно очевидно», - заявил Путин, подчеркнув, что действующая нормативная база дает возможность делать все для того, чтобы обеспечить безопасность людей.
Медведев дал президенту обещание в том, что в обязательном порядке все будет проверено и просмотрено. Также он пообещал дополнительно проанализировать нормативную базу и предоставить необходимые предложения, ведь, по мнению Путина, там вполне может чего-то не хватать, потому и требуется соответствующий анализ.
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