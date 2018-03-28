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| | В ООН Китай и Россию обвинили в войне против прав человека

В ООН Китай и Россию обвинили в войне против прав человека

Сегодня, 16:14
В именитом издании The Guardian появилась статья, в которой указывается, что Китай и Россия проявляют большую активность в борьбе с организациями, занимающимися правозащитной деятельностью.

В ООН Китай и Россию обвинили в войне против прав человека

 

Журналисты The Guardian сослались на многочисленных дипломатов и активистов, представляющих Организацию Объединенных Наций. По словам представителей ООН, бюджет Комитета по правам человека был урезан в большинстве своём благодаря стараниям Китая и России. В издании заметили, что в Комитете одной из главных целей считают контроль за полноценным соблюдением всех политических и гражданских прав человека в мире, а российская и китайская стороны урезали финансирование старшим руководителям организации, которую возглавляет генеральный секретарь.

Луи Чарбонно, представляющий организацию Human Rights Watch при ООН, заявил о том, что Китай, Россия, а также ряд других стран объявили настоящую войну правам человека. Чарбонно отметил, что некоторые другие государства признают права человека лишь на словах, а на деле не в состоянии дать полноценный отпор данной проблеме.
Александр Вест
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