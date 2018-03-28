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| | Алексей Навальный вместе с женой посетил посвященные жертвам Кемерово траурные митинги

Алексей Навальный вместе с женой посетил посвященные жертвам Кемерово траурные митинги

Сегодня, 15:57
Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную вместе с супругой Юлией на траурных мероприятиях в честь погибших в Кемерово. На фотографии Навальный возлагает к монументу в честь жертв красные гвоздики.

Алексей Навальный вместе с женой посетил посвященные жертвам Кемерово траурные митинги

 

«Сегодня для всей России печальный день. Спасибо всем тем, кто пришел вчера и сегодня на траурные митинги в Москве и во всех городах по стране. Кемерово, мы с вами», - заявил Навальный в качестве комментария.

Пользователи стали писать оппозиционеру, что он правильно сделал, что не стал в такой день проводить агитацию против действующих властей. Некоторые также посоветовали ему отключить секцию комментариев под данным снимком, ведь нередко там появлялись хейтеры. По мнению пользователей, сегодняшний день не подходит для выяснения отношений и выяснений, у кого же «правильней» политические взгляды.

Как известно, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в ходе которого сгорели заживо 64 человека. На просторах Сети также распространяется информация о том, что погибших значительно больше. Некоторые блогеры утверждают, что их количество может доходить до 300 человек, большинство из которых дети.
Николай Офицеров
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