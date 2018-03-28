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| | Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля»

Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля»

Сегодня, 15:54
Британское посольство в Москве провело презентацию перед иностранными послами, в которых была раскрыта позиция правительства Соединенного Королевства в отношении отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Американский посол Джон Хантсман сообщил, что именно эта презентация повлияла на решение США о выдворении российских дипломатов.

Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля»

 

Презентация состояла из шести слайдов, в которых описывалось, как Россия организовала и реализовала отравление бывшего своего разведчика и его дочери. Комментируя вину России, британские послы использовали формулировку «виновна без малейшего сомнения».

Печатный вариант слайдов был распространен среди 80 высокопоставленных дипработников. Американский посол нашел слайды доказательными и убедительными. При этом британцы заверяют, что иных виновников быть не может, ведь кроме России ни у кого не было мотива, возможностей и желания отравить Скрипаля.

Первый слайд, он же титульный лист, информирует о дате инцидента в Солсбери и демонстрирует хронологию событий вплоть до высылки российских дипломатов. Затем на двух слайлах шла речь о «Новой фазе российской агрессии» и «Воздействии «Новичка». Пятый слайд представляет собой длинный список обвинений Великобритании в адрес России, в числе которых гибель Малазийского боинга МН-17, оккупация Крыма и смерть бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, вмешательство в американские выборы и так далее. В последнем слайде британское посольство отразило меры, которые принял и намерен принять Лондон в рамках противодействия российской агрессии. Все слайды комментировал лично британский посол Лори Бристоу.
Дарья Светозарова
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