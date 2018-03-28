Кремль отказывается комментировать противоречивые действия властей Кемерово

Он также напомнил о словах Владимира Путина, который в ходе встречи с представителями инициативной группы в Кемерово призвал всех дождаться окончания результатов проведения расследования.
Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов дать комментарий относительно поведения властей в Кемерово, в частности касалось это губернатора Амана Тулеева, который отказался приезжать к месту трагедии и не вышел к жителям. Возмутительными россиянам показались и действия вице-губернаторов, которые обвиняли потерявших свои семьи мужчин в желании пропиариться на трагедии и дискредитировать власть.
«Главное сейчас это детально разобраться в том, что же произошло и установить причины того, что произошло, а уже после давать какие-то оценки. Больше ничего сказать не могу», - отметил Песков, добавив, что журналисты могут говорить, что «Кремль отказывается комментировать поведение властей Кемерово».
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