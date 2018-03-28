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| | Польша закупила у США системы противоракетной обороны Patriot

Польша закупила у США системы противоракетной обороны Patriot

Сегодня, 15:46
Правительство Польши оформило закупочный контракт на ПРО Patriot из США. Стоимость приобретения систем противоракетной обороны составила 4,7 млрд долларов.

Польша закупила у США системы противоракетной обороны Patriot

 

Польское правительство подписало контракт с США, согласно которому за 4,7 млрд долларов в страну доставят системы противоракетной обороны Patriot. Минобороны Польши Мариуш Блащак уверен, что установка данного ПРО на территории страны обеспечит безопасность, а цену за нее он считает приемлемой. ПРО Patriot необходима польской армии, так как в стране размещены военные силы США и НАТО.

Первые поставки комплексов Patriot произойдут в 2022 году, продолжатся в 2024 году. США и Польша вели переговоры о поставках данных систем три последних года. В прошлом году официальный Вашингтон принял решение продать ПРО общей стоимостью около 10,5 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем изначально хотело польское правительство. В феврале текущего года Варшава смогла добиться более низкой цены и договориться об ускорении сроков поставки комплексов.
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