Польша закупила у США системы противоракетной обороны Patriot

Правительство Польши оформило закупочный контракт на ПРО Patriot из США. Стоимость приобретения систем противоракетной обороны составила 4,7 млрд долларов.

Польское правительство подписало контракт с США, согласно которому за 4,7 млрд долларов в страну доставят системы противоракетной обороны Patriot. Минобороны Польши Мариуш Блащак уверен, что установка данного ПРО на территории страны обеспечит безопасность, а цену за нее он считает приемлемой. ПРО Patriot необходима польской армии, так как в стране размещены военные силы США и НАТО.Первые поставки комплексов Patriot произойдут в 2022 году, продолжатся в 2024 году. США и Польша вели переговоры о поставках данных систем три последних года. В прошлом году официальный Вашингтон принял решение продать ПРО общей стоимостью около 10,5 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем изначально хотело польское правительство. В феврале текущего года Варшава смогла добиться более низкой цены и договориться об ускорении сроков поставки комплексов.