Первый визит Ким Чен Ына в Китай не был тайной поездкой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил свое первое международное турне с 2011 года. Он приехал в Китай на правительственном поезде без официальных опознавательных знаков. Однако его визит не был государственной тайной, о чем сказал на брифинге журналистов представитель МИД КНР Лу Кан.

Сергей Денисов

Дипломат опроверг все слухи о том, что Китай ведет какие-то «подковерные» переговоры с диктатором Северной Кореи. Напротив, он рассказал журналистам о цели визита высокого гостя. Ким Чен Ын провел плодотворные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином о возможности освобождения полуострова Корея от ядерного оружия, об уточнении границ территориальных вод двух государств. Чиновник рассказал о том, что китайская и корейская стороны заверили друг друга в желании дальше развивать разносторонние отношения.Лидер Северной Кореи пробыл в Китае четыре дня (с 25 по 28 марта). Всё это время перемещение политика держалось в секрете не потому, что правительство КНР пыталось скрыть от мировой общественности этот визит, а из-за спонтанности графика перемещений Ким Чен Ына по территории страны.