За неделю голодовки в украинском СИЗО Савченко «осунулась»

Объявившая голодовку в СИЗО депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко за неделю, проведенную без еды, серьезно «осунулась», как заявила сестра арестованной, имея в виду, что помилованная Владимиром Путиным летчица потеряла в весе.

Николай Офицеров

», - отмечает сестра Савченко, добавив, что, по ее мнению, дело против ее родственницы уже во время судебного заседания «развалится».Сестра депутата ранее рассказывала о том, что Надежду посадили в неотапливаемую камеру, потому из-за холода ей пришлось попросить для себя дополнительное одеяло.Задержана Надежда Савченко была 22 марта после заседания Рады, где она была лишена депутатской неприкосновенности, а уже на следующий день было принято решение о ее аресте на ближайшие два месяца. В тот же день она заявила о голодовке.», - заявила Савченко, напомнив, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.Подозревают Надежду в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, среди которых также планировалось и покушение на Петра Порошенко. Генпрокуратура в доказательство этого представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с главой Центра освобожденных пленных Владимиром Рубаном.