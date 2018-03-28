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| | За неделю голодовки в украинском СИЗО Савченко «осунулась»

За неделю голодовки в украинском СИЗО Савченко «осунулась»

Сегодня, 15:33
Объявившая голодовку в СИЗО депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко за неделю, проведенную без еды, серьезно «осунулась», как заявила сестра арестованной, имея в виду, что помилованная Владимиром Путиным летчица потеряла в весе.

За неделю голодовки в украинском СИЗО Савченко «осунулась»

 

«Голодает она со дня объявления главной забастовки. Вчера произошло короткое свидание с Надей. Она осунулась, но настроение у нее боевое», - отмечает сестра Савченко, добавив, что, по ее мнению, дело против ее родственницы уже во время судебного заседания «развалится».

Сестра депутата ранее рассказывала о том, что Надежду посадили в неотапливаемую камеру, потому из-за холода ей пришлось попросить для себя дополнительное одеяло.

Задержана Надежда Савченко была 22 марта после заседания Рады, где она была лишена депутатской неприкосновенности, а уже на следующий день было принято решение о ее аресте на ближайшие два месяца. В тот же день она заявила о голодовке.

«С сегодняшнего дня я снова начинаю голодовку. Я обещаю вновь пройти этот непростой путь», - заявила Савченко, напомнив, что голодала и в российской тюрьме, в которой находилась с 2014 по 2016 год.

Подозревают Надежду в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, среди которых также планировалось и покушение на Петра Порошенко. Генпрокуратура в доказательство этого представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с главой Центра освобожденных пленных Владимиром Рубаном.
Николай Офицеров
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