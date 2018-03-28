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| | США поведали, почему Трамп не обсуждал «дело Скрипаля» с Путиным

США поведали, почему Трамп не обсуждал «дело Скрипаля» с Путиным

Сегодня, 15:28
Майкл Энтон, занимающий должность уполномоченного представителя Совета национальной безопасности США, заявил о том, что в телефонном разговоре с Путиным Трамп не поднимал тему «дела Скрипаля», так как Вашингтон был занят разработкой санкций против России.

США поведали, почему Трамп не обсуждал «дело Скрипаля» с Путиным

 

Энтон отметил, что в то время, когда Владимир Путин беседовал с Дональдом Трампом по телефону, США уже действовали, разрабатывая антироссийские акции. Майкл Энтон пояснил, что Трамп не раз говорил о том, что он не собирается обсуждать свои будущие удары или шаги, предпочитая прямые действия разговорам. Представитель СНБ заметил, что Дональд Трамп принял верное решение, не оповестив Российскую Федерацию о готовящихся антироссийских санкциях.

В то же время Майкл Энтон пояснил, что Москва лишилась своей возможности подготовиться к принятым мерам, так как российские дипломаты были выдворены с территории США в тот момент, когда они были «готовы действовать».
Александр Вест
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