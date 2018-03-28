США поведали, почему Трамп не обсуждал «дело Скрипаля» с Путиным

Энтон отметил, что в то время, когда Владимир Путин беседовал с Дональдом Трампом по телефону, США уже действовали, разрабатывая антироссийские акции. Майкл Энтон пояснил, что Трамп не раз говорил о том, что он не собирается обсуждать свои будущие удары или шаги, предпочитая прямые действия разговорам. Представитель СНБ заметил, что Дональд Трамп принял верное решение, не оповестив Российскую Федерацию о готовящихся антироссийских санкциях.
В то же время Майкл Энтон пояснил, что Москва лишилась своей возможности подготовиться к принятым мерам, так как российские дипломаты были выдворены с территории США в тот момент, когда они были «готовы действовать».
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