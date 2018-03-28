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| | Медведев назвал санкции «нечестными приемами» и призвал действовать

Медведев назвал санкции «нечестными приемами» и призвал действовать

Сегодня, 15:12
Экономика РФ развивается в условиях повышенных внешних рисков, сталкиваясь с разного рода ограничениями, которые являются немотивированными «нечестными приемами». Такое заявление сделал глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал санкции «нечестными приемами» и призвал действовать

 

Министерство экономразвития провело очередную встречу. В ходе мероприятия выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он призвал учиться зарабатывать на несырьевом и неэнергетическом экспорте. Глава Кабмина подчеркнул, что эта задача остается весьма актуальной на сегодняшний день. Медведев уточнил, что экономике России приходится расти в условиях повышенных внешних рисков, среди которых не только мировая конкуренция, но и санкции. Ограничительные меры глава правительства при этом назвал немотивированными «нечестными приемами».

Дмитрий Медведев также сообщил, что власти постоянно работают над снижением административной нагрузки для экспортных компаний.
Виктория Озерова
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