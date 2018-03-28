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| | Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в КНР

Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в КНР

Сегодня, 13:55
Лидер КНДР Ким Чен Ын в строжайшей тайне совершил неофициальную поездку в Китай. Сведения об этом подтвердил МИД КНР.

Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в КНР

 

В СМИ с вечера понедельника появились слухи о том, что Ким Чен Ын прибыл в столицу КНР. Об этом говорило то, что в Пекине появился бронированный специальный поезд КНДР, а в центре города усилили меры безопасности. Сегодня МИД КНР подтвердил информацию, уточнив, что лидер КНДР пробыл в Пекине с 25 по 28 марта. Данное посещение стало первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына за последние восемь лет, с тех пор, как он пришел к власти. Лидер КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с главой КНДР «искренними и дружественными», а Ким Чен Ын считает, что их встреча была успешной. Руководители стран обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове.

Уточняется, что Си Цзиньпин вскоре может совершить ответную поездку в КНДР. Глава Китая снова пригласил лидера Северной Кореи в Пекин.
Виктория Озерова
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