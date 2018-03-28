Правительство намерено поменять противопожарные требования после трагедии в Кемерово

В правительстве уверены, что система противопожарной безопасности РФ имеет много недостатков, что и подтвердила трагедия в Кемерово, а менять ситуацию нужно в ближайшее время. Власти намерены внести коррективы в противопожарные требования.

Виктория Озерова

Накануне в Доме правительства прошла встреча проектного комитета РФ по реформе контрольно-надзорной деятельности. Замглавы МЧС Сергей Кададов рассказал о существующих недостатках государственного пожарного контроля. В правительстве уверены, что нужно в ближайшее время подготовить и ввести новые предписания по противопожарной безопасности. Министр по «открытым вопросам» Михаил Абызов предложил следить за крупными объектами в онлайн-режиме и расширить компетенцию МЧС.Также министр отметил, что пока делать выводы о причинах трагедии в Кемерово рано, но попросил МЧС и Минэкономразвития подготовить рекомендации по поправкам к пожарному госнадзору.