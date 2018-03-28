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| | «Цирк в сборе»: В Конгресс США баллотируется профессиональный клоун

«Цирк в сборе»: В Конгресс США баллотируется профессиональный клоун

Сегодня, 13:14
Стив Лаф, долгие годы развлекавший публику, решил представлять штат Южная Каролина в Конгрессе. Об этих планах он уже заявил на своем официальном сайте. Будучи ярым сторонником демократов, Лаф в 2008 и 2012 годах принимал участие в избирательных кампаниях Барака Обамы. Кроме того, активно участвовал в предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса, который представлял Демократическую партию.

«Цирк в сборе»: В Конгресс США баллотируется профессиональный клоун

 

Стив Лаф отметил, что народ уже давно называет все происходящее в верхах власти клоунадой, в том числе действия президента и Конгресса. Комик заявил, что полностью разделяет такую точку зрения, и считает, что это худшие клоуны, каких только можно представить. Профессиональный клоун поддерживает внедрение мер жесткого контроля за оборотом огнестрельного оружия в Штатах, а также упрощение доступа любого гражданина к услугам здравоохранения.

Лаф довольно долго выступал в цирковой труппе «Барнума и братьев Ринглинг», на протяжении трех лет работал клоуном в Японии, а теперь уже 10 лет устраивает шоу, посвященные борьбе со школьными издевательствами в Южной Каролине, где и проживает. Баллотироваться в Конгресс Стив Лаф будет от пятого избирательного округа, а конкуренцию ему составит республиканец Ральф Норман, который будет переизбираться в ноябре. Всего же на выборах в американский Конгресс, которые состоятся 6 ноября, будет избрано 435 участников палаты представителей и 34 сенатора.

Кстати, американский клоун - не первый представитель цирка в мировой политике. Бразилец Франсиско Эверард Оливейра Силва, более известный на Родине, как клоун Тиририк, оказался в местном Парламенте, благодаря оригинальному подходу к предвыборной кампании. Клоун основал ее на мнении, что хуже уже не будет, и предложил гражданам избрать его, чтобы узнать, чем же на самом деле занимаются депутаты в Парламенте. Как ни странно, это сработало и бразильцы проголосовали за него. Через какое-то время недоброжелатели обвинили клоуна в безграмотности, но он доказал в суде, что читать и писать умеет. А потом даже стал депутатом Парламента от своего округа во второй раз.

Мэр исландского Рейкьявика Йон Гнарр - весьма неординарная личность. Он представляет откровенно «стебную» партию, высмеивающую политику в привычном смысле. Гнарр придумывал весьма нестандартные предвыборные обещания, например, открытие Диснейленда в столичном аэропорту. Биография мэра интересна уже сама по себе - в школе он учился отвратительно, а в университет не смог даже поступить, при этом он участвовал в панк-группе и был специфическим комедийным актером, а также принимал участие в гей-параде, переодевшись в женское платье. Гнарр заявляет, что у него аллергия на политику, но тем не менее, в качестве мэра жители захотели видеть именно его, и самое интересное, что градоначальник не разочаровал их, показав себя достойно на этом посту.
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