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| | Савченко: «Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины»

Савченко: «Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины»

Сегодня, 12:10
Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook агитационный ролик. В видео она уверяет пользователей, что знает, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Савченко: «Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины»

 

По словам Савченко, придет время, и она станет претендентом на должность президента Украины. Народной избраннице нужно уже сейчас решение жителей страны относительно будущего. В ролике Савченко подходит к окну и меняет вышиванку на военную форму. Она поворачивается к камере лицом и убеждает украинцев в необходимости действовать на опережение. Выборы в государстве всегда приводят к проигрышу рядовых граждан, поэтому необходимо действовать решительно, дабы сберечь Украину, как державу.

Савченко предлагает заменить политическую систему в стране и уверяет в существовании надежды даже в самой сложной обстановке. Депутат предлагает объединяться, поскольку свергнуть засилье олигархов можно только сообща. В Киеве обвиняют Савченко в подготовке теракта. Недавно она заявила о своем намерении претендовать высшую должность в стране.
Домбровский Сергей
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