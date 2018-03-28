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| | Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России

Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России

Сегодня, 11:17
Российские дипломаты в Вашингтоне организовали в социальных сетях народное голосование по вопросу, какое американское консульство в РФ необходимо закрыть в ответ на высылку шестидесяти работников российской дипмиссии из США.

Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России

 

Россияне активно включились в голосование. Больше всех не повезло Санк-Петербургскому консульству. За его закрытие проголосовало 47% посетителей сайта. Еще 35% не захотели видеть американских дипломатов в Екатеринбурге и 18% граждан высказались за выдворение заокеанской дипмиссии из Владивостока.

Власти США выдворили 60 российских работников консульств из страны и закрыли представительство МИД в Сиэтле в знак солидарности с мерами правительства Великобритании, которое выслало 23 российских дипломата из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия отвергает все обвинения в свой адрес, а следствие в Англии пока не может предоставить убедительные доказательства виновности российских спецслужб в произошедшем инциденте. В знак солидарности с Великобританией правительства Канады, Австралии, Украины и некоторых других стран также выслали несколько сотрудников российских дипмиссий.
Сергей Денисов
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