Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России

Российские дипломаты в Вашингтоне организовали в социальных сетях народное голосование по вопросу, какое американское консульство в РФ необходимо закрыть в ответ на высылку шестидесяти работников российской дипмиссии из США.

Сергей Денисов

Россияне активно включились в голосование. Больше всех не повезло Санк-Петербургскому консульству. За его закрытие проголосовало 47% посетителей сайта. Еще 35% не захотели видеть американских дипломатов в Екатеринбурге и 18% граждан высказались за выдворение заокеанской дипмиссии из Владивостока.Власти США выдворили 60 российских работников консульств из страны и закрыли представительство МИД в Сиэтле в знак солидарности с мерами правительства Великобритании, которое выслало 23 российских дипломата из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Россия отвергает все обвинения в свой адрес, а следствие в Англии пока не может предоставить убедительные доказательства виновности российских спецслужб в произошедшем инциденте. В знак солидарности с Великобританией правительства Канады, Австралии, Украины и некоторых других стран также выслали несколько сотрудников российских дипмиссий.