«Нафтогаз» отозвался о «неприятном» решении Германии по «Северному потоку-2»

Представители украинской государственной компании «Нафтогаз» отозвались о решении Германии относительно одобрения возведения проекта «Северный поток-2», назвав его ожидаемым, однако, всё же неприятным.

Александр Вест

В официальном Facebook-аккаунте украинского «Нафтогаза» появилась публикация, в которой компания назвала «неприятным» решение немецкой стороны одобрить возведение «Северного потока-2». Также в компании заявили, что в данный момент наилучшей защитой для Украины является завершающий этап реформы газового рынка, которая окажет помощь украинской стороне и всем её союзникам.Заметим, с получением одобрения со стороны Германии у «Газпрома» появились все полномочия и разрешения на возведение трубопровода в рамках проекта «Северный поток-2» на территории немецкого государства.