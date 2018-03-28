Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий? Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово Спасатели искали выживших в ТЦ в Кемерово, спотыкаясь о детские трупы Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня» Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий
| | Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин»

Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин»

Сегодня, 10:02
Хезер Науэт, представитель Госдепа США, собрала журналистов на брифинг и огорошила их метафоричным заявлением, сравнив Россию с чудовищем из морских глубин, у которого длинные щупальцы.

Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин»

 

На вопросы корреспондентов о том, повлияет ли высылка шестидесяти российских дипломатов из страны на промежуточные выборы в Конгресс, чиновница ответила прозвучавшей выше метафорой. Оказывается, РФ вмешивалась своими «щупальцами» в избирательный процесс Франции, Мексики и Германии.

Стенограмма конференции еще не опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США, а метафора обрела популярность. Российское посольство в Вашингтоне оперативно отреагировало на красноречие Хезер Науэрт. Русские дипломаты разместили на своем сайте агитационный плакат времен Геббельса, где паук в большевистской буденовке обхватил земной шар мохнатыми лапами. Дипломаты РФ тактично отреагировали на дипломатическую паранойю, которая началась с решения правительства Великобритании выслать 23 российских сотрудника посольства из страны, которая была осуществлена в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
США просят Россию не использовать законопроект о СМИ-иноагентах
США просят Россию не использовать законопроект о СМИ-иноагентах

США просят Россию не использовать законопроект об иностранных агентах для того, чтобы ограничить деятельность прессы. С такой информацией обратилась к

Посольство России в Вашингтоне объяснило, почему Кремль пошел на «обмен уколами»
Посольство России в Вашингтоне объяснило, почему Кремль пошел на «обмен уколами»

Посольство России в Вашингтоне объяснило, почему Кремль пошел на «обмен уколами». Российские дипломаты отметили, что Россия не пошла бы на высылку американских

Лавров прокомментировал слова представителя Госдепа США
Лавров прокомментировал слова представителя Госдепа США

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт. Американский политик

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости