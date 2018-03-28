Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин»

Хезер Науэт, представитель Госдепа США, собрала журналистов на брифинг и огорошила их метафоричным заявлением, сравнив Россию с чудовищем из морских глубин, у которого длинные щупальцы.

Сергей Денисов

На вопросы корреспондентов о том, повлияет ли высылка шестидесяти российских дипломатов из страны на промежуточные выборы в Конгресс, чиновница ответила прозвучавшей выше метафорой. Оказывается, РФ вмешивалась своими «щупальцами» в избирательный процесс Франции, Мексики и Германии.Стенограмма конференции еще не опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США, а метафора обрела популярность. Российское посольство в Вашингтоне оперативно отреагировало на красноречие Хезер Науэрт. Русские дипломаты разместили на своем сайте агитационный плакат времен Геббельса, где паук в большевистской буденовке обхватил земной шар мохнатыми лапами. Дипломаты РФ тактично отреагировали на дипломатическую паранойю, которая началась с решения правительства Великобритании выслать 23 российских сотрудника посольства из страны, которая была осуществлена в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.