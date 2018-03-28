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| | В Пентагоне назвали «истинную цель» России отравления Скрипаля

В Пентагоне назвали «истинную цель» России отравления Скрипаля

Сегодня, 09:43
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был, как известно, отравлен химическими веществами в британском Солсбери. По мнению главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса, Российская Федерация пошла на этот шаг ради внесения в ряды единства НАТО раскола. Информацией об этом поделились сотрудники Associated Press.

В Пентагоне назвали «истинную цель» России отравления Скрипаля

 

«Русские делают все возможное для того, чтобы потом была возможность опровергнуть эти действия. Таким образом они пытаются сломить имеющееся в рядах НАТО единство. Россия выбрала для себя единый путь соперничества и доходит это вплоть до безответственной деятельности», - заявил Мэттис.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, ранее выступал с заявлением, что в планы альянса входит сокращение на треть сотрудников постоянного представительства в связи с делом Скрипаля.

«Наши действия являются объективным отображением серьезности нашей озабоченности по поводу безопасности, которые выражают практически все союзники НАТО. Таким образом происходит координация международных усилий по оказанию реакции на поведение Российской Федерации», - заявил Столтенберг.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочку Юлию обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» Москву.
Николай Офицеров
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