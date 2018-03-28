В Пентагоне назвали «истинную цель» России отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был, как известно, отравлен химическими веществами в британском Солсбери. По мнению главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса, Российская Федерация пошла на этот шаг ради внесения в ряды единства НАТО раскола. Информацией об этом поделились сотрудники Associated Press.

Николай Офицеров

», - заявил Мэттис.Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, ранее выступал с заявлением, что в планы альянса входит сокращение на треть сотрудников постоянного представительства в связи с делом Скрипаля.», - заявил Столтенберг.Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочку Юлию обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» Москву.