В Пентагоне назвали «истинную цель» России отравления Скрипаля

«Русские делают все возможное для того, чтобы потом была возможность опровергнуть эти действия. Таким образом они пытаются сломить имеющееся в рядах НАТО единство. Россия выбрала для себя единый путь соперничества и доходит это вплоть до безответственной деятельности», - заявил Мэттис.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, ранее выступал с заявлением, что в планы альянса входит сокращение на треть сотрудников постоянного представительства в связи с делом Скрипаля.
«Наши действия являются объективным отображением серьезности нашей озабоченности по поводу безопасности, которые выражают практически все союзники НАТО. Таким образом происходит координация международных усилий по оказанию реакции на поведение Российской Федерации», - заявил Столтенберг.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочку Юлию обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» Москву.
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